Славен Билич: "Вест Хэму" нужны футболисты, способные усилить основной состав"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич подчеркнул, что клуб находится в поиске игроков, которые усилят основной состав. По его словам, у лондонцев есть список футболистов, которых бы они хотели подписать, но это будет непросто.

- "Вест Хэму" нужны футболисты высокого уровня, - приводит пресс-служба "молотобойцев" слова Билича. - Понятно, что любая команда нуждается в качественных игроках, но иногда трансферы делаются с прицелом на будущее, иногда это делается для углубления состава.

Но в этом плане у нас все в порядке. Команде нужны футболисты, способные усилить основной состав. У нас есть список игроков. Однако подписать их будет не так уж и просто. При этом сейчас ситуация внушает оптимизм.