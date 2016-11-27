23:24 27 ноября | ФУТБОЛ — Англия

Славен Билич: "Вест Хэм" показал преданность делу в матче с "Манчестер Юнайтед"

0
0
0

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич после ничьей с "Манчестер Юнайтед" (1:1) в гостевом матче 13-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что команда могла и победить. При этом хорватский специалист остался доволен действиями своих подопечных.

– Мы могли добиться и большего, но здорово, что мы заработали одно очко, особенно в связи с тем, что и играли мы хорошо, – приводит BBC слова Билича. – Мне нужно похвалить футболистов, которые проявили характер, преданность делу, качественную игру, особенно во втором тайме.

В первом тайме мы немного испугались, забив гол на "Олд Траффорд". До того момента, пока соперник не сравнял счет, мы потеряли слишком много мячей.

В перерыве сказал игрокам прессинговать выше и был доволен тем, как мы действовали. Невозможно все время атаковать, соперник быстро переходил в прессинг, теряя мяч, и, если нам удавалось выйти из-под этого прессинга, появлялось много свободных зон. И этим мы очень хорошо пользовались во втором тайме.

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ