Славен Билич: "Вест Хэм" показал преданность делу в матче с "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич после ничьей с "Манчестер Юнайтед" (1:1) в гостевом матче 13-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что команда могла и победить. При этом хорватский специалист остался доволен действиями своих подопечных.

– Мы могли добиться и большего, но здорово, что мы заработали одно очко, особенно в связи с тем, что и играли мы хорошо, – приводит BBC слова Билича. – Мне нужно похвалить футболистов, которые проявили характер, преданность делу, качественную игру, особенно во втором тайме.

В первом тайме мы немного испугались, забив гол на "Олд Траффорд". До того момента, пока соперник не сравнял счет, мы потеряли слишком много мячей.

В перерыве сказал игрокам прессинговать выше и был доволен тем, как мы действовали. Невозможно все время атаковать, соперник быстро переходил в прессинг, теряя мяч, и, если нам удавалось выйти из-под этого прессинга, появлялось много свободных зон. И этим мы очень хорошо пользовались во втором тайме.