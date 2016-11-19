Славен Билич: "Вест Хэм" обязан был убивать интригу"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич выразил разочарование поражением от "Тоттенхэма" (2:3) в матче чемпионата Англии. По его словам, "молотобойцы" должны были дожимать соперника, когда вели в счете.

– Мы очень расстроены, – цитирует ВВС Билича. – Когда вы выигрываете со счетом 2:1 за три минуты до конца матча и пропускаете дважды, это очень трудно принять. У нас было три хороших возможности забить еще один гол. Думаю, в начале матча мы были лучше, а потом стали терять мяч. Но проводили хорошие контратаки и обязаны были убивать интригу.