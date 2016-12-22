Славен Билич: "Вест Хэм" не продал Пайета летом, не продаст и сейчас"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич дал понять, что клуб не намерен расставаться с хавбеком сборной Франции Димитри Пайетом. В текущем сезоне 29-летний хавбек провел 15 матчей и забил 2 мяча в чемпионате Англии, а до этого успешно выступил на чемпионате Европы-2016, где отметился 3 мячами в 7 матчах.

- Мы не хотим продавать Пайета - это наш ведущий игрок, - цитирует Guardian Билича. - Мы говорили об этом в прошлое трансферное окно, говорим и сейчас. У него контракт с "Вест Хэмом", и мы не собираемся его продавать.

Мы хотим сохранить лучшего игрока. Выдающиеся игроки всегда привлекают внимание, когда открывается окно. Вот почему для клуба важно сказать: в этом нет ничего нового.