15:32 | ФУТБОЛ — Англия

Славен Билич: "Вест Хэм" не продал Пайета летом, не продаст и сейчас"

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Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич дал понять, что клуб не намерен расставаться с хавбеком сборной Франции Димитри Пайетом. В текущем сезоне 29-летний хавбек провел 15 матчей и забил 2 мяча в чемпионате Англии, а до этого успешно выступил на чемпионате Европы-2016, где отметился 3 мячами в 7 матчах.

- Мы не хотим продавать Пайета - это наш ведущий игрок, - цитирует Guardian Билича. - Мы говорили об этом в прошлое трансферное окно, говорим и сейчас. У него контракт с "Вест Хэмом", и мы не собираемся его продавать. 

Мы хотим сохранить лучшего игрока. Выдающиеся игроки всегда привлекают внимание, когда открывается окно. Вот почему для клуба важно сказать: в этом нет ничего нового. 

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