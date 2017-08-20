Славен Билич: "Вест Хэм" мог забить больше "Саутгемптону", очень обидно так проиграть"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич после поражения от "Саутгемптона" (2:3) в матче 2-го тура чемпионата Англии отметил, что его команда могла забить больше, несмотря на то что играла в меньшинстве. Он также добавил, что гордится своими игроками.

– Мы очень разочарованы, потому что не набрали очков, хотя многое показали, – приводит Sportsmole слова Билича. – Мы показали характер, мастерство. Играли в меньшинстве и забили два мяча, а могли забить и больше. Очень обидно так проиграть.



Нет смысла говорить об удалении, я горжусь своей командой, они показали все, что я просил, – характер и командный дух. Мы не сдавались, несмотря ни на что.