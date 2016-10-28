16:05 | ФУТБОЛ — Англия

Славен Билич: "Вест Хэм" и большинство болельщиков не заслуживали беспорядков на игре с "Челси"

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Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич признался, что разочарован потасовкой между фанатами на матче 1/8 финала Кубка лиги против "Челси". Сегодня стало известно, что 200 болельщиков, принимавших участие в беспорядках, будут наказаны запретом на посещение стадиона.

- Не поймите меня неправильно, но мы действительно чувствовали себя на Олимпийском стадионе как дома, - цитирует Sky Sports Билича. - Чувствовали поддержку своих фанатов всегда. Конечно, то, что произошло клуб не заслуживал, как и игроки, и большинство болельщиков.

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