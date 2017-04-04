Славен Билич: "Венгер работает в Англии 20 лет, а я 2 года, поэтому не надо нас сравнивать"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич против сравнений с наставником "Арсенала" Арсеном Венгером, так как специалисты имеют совершенно разный опыт работы. Тем не менее, накануне матча с "канонирами" хорватский специалист отметил, что у соперника есть некоторые проблемы.

– Это мой второй сезон в Англии, а Арсен проработал здесь уже более 20 лет, так что не стоит сравнивать нас, хотя наши недавние результаты и похожи, – цитирует BBC Билича. – Я смотрел игру "Арсенала" с "Манчестер Сити" в воскресенье. "Канониры" были очень мотивированы, сильны и физически, и тактически. Отметил несколько вещей, у них есть свои проблемы. Когда они теряют мяч, они становятся уязвимыми.