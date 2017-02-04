22:56 4 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Славен Билич: "В "Вест Хэме" хорошая атмосфера в раздевалке не потому, что ушел Пайет"

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Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич после победы над "Саутгемптоном" (3:1) заявил, что его команда провела хороший матч, в котором выполнила установку на игру. Лондонцы нанесли "святым" третье поражение кряду и занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

– Ребята выступили сегодня фантастически, – цитирует BBC Билича. – Они выполнили установку на игру лучшим образом, боролись за мяч, контролировали его, это большая работа. У нас команда, которая работает друг на друга. У нас блестящая атмосфера в раздевалке, но не потому, что от нас ушел Пайет, а потому что мы выиграли 6 матчей из 9.

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Материалы REN-TV

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