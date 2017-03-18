Славен Билич: "В Англии непозволительно пропускать 3 мяча в первом тайме"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич после поражения от "Лестера" в матче 29-го тура чемпионата Англии (2:3) отметил, что 3 пропущенных гола в первом тайме - слишком много. Также он признался, что ему понравилась игра своей команды во второй половине.

– Очень расстраивает, когда мы проигрываем, – цитирует BBC Билича. – Что действительно разочаровывает – 3 пропущенных мяча. Мы создали много моментов, но в чемпионате Англии вы не можете позволить себе проигрывать 1:3 после первого тайма, а затем пытаться перевернуть игру. Стоит также отдать должное Касперу Шмайхелю, особенно при момент у Энди Кэрролла на последних минутах.

Что дает нам надежду, так это игра во второй половине. Мы были хороши с мячом и без него. Все, что нам нужно – это голы.