Славен Билич: "Удаления Фегули не было, второй гол забит из офсайда"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич остался недоволен судейством в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:2). По мнению хорватского специалиста, Софьян Фегули не заслужил удаления на 15-й минуте, а Златан Ибрагимович забивал второй мяч из офсайда.

- Я доволен выступлением, - цитирует BBC Билича. - Мы боролись и полностью отдавали себя игре. Играть вдесятером против такой команды трудно, но у нас были шансы. Надо было забивать гол, и это бы нам помогло. Я разочарован результатом, но горжусь игроками.

Красной карточки не было - была борьба со стороны обоих футболистов и фолил Фил Джоунс. Это было ключевое и очень несправедливое решение, которое нас убило. В эпизоде со вторым голом был очевидный офсайд.