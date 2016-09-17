Славен Билич: "У "Вест Хэма" есть проблемы, начиная с тренера"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич после поражения от "Вест Бромвича" в матче 5-го тура чемпионата Англии (2:4) посетовал на проблемы своей команды. Также он отметил, что игра "молотобойцев" после перерыва улучшилась.

- Соперник заслужил победу, - цитирует BBC Билича. - Стоит сказать, что я чувствовал себя неловко в перерыве, так как мы проигрывали в три мяча. Некоторые из голов случились из-за индивидуальных ошибок. Есть определенные проблемы, не могу сказать, что нам просто не повезло. Тем не менее, игроки показали свой характер после перерыва, играли в хороший футбол. Были некоторые положительные моменты, но нужно не реагировать, а действовать с самого начала. У нас есть проблемы, начиная с меня. Я должен сделать все, чтобы исправить их.