Славен Билич: "С "Челси" нельзя допускать ошибок"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич после матча 27-го тура чемпионата Англии против "Челси" (1:2) отметил, что его команда допустила глупые ошибки. По словам наставника, с такой командой так играть непозволительно.

- "Челси" заслужил победу, - приводит ВВС слова Билича. - Все очень просто: если вы хотите победить "Челси", то нужно надеяться на ошибки соперника и использовать их. Если все наоборот, и вы совершаете ошибки, то их сразу используют. Я разочарован. Мы хорошо стартовали, но потом допустили глупую ошибку. Второй тайм провели плохо. Все контратаки соперника были опасными.