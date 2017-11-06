Славен Билич - про уход из "Вест Хэма": "Это логичный шаг"

Хорват Славен Билич, покинул пост главного тренера "Вест Хэма", отметил, что гордится работой в этом клубе. Команда под руководством Билича в последнем матче проиграл "Ливерпулю" (1:4) и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 9 очков.

- Я могу быть очень горд своей работой здесь, - цитирует Билича BBC. – Мы не смогли удачно начать сезон. Как и во многих клубах Европы, тренер – тот, кто платит цену. Это логичный шаг. Болельщики великолепно относились ко мне с первого и до последнего дня.