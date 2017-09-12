Славен Билич: "Под давлением я работаю уже целый год"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич после матча 4-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (2:0) отметил, что команда не имела права на ошибку после трех выездных поражений. По словам наставника, он не обращает внимания на слухи о своей отставке, так как работает под давлением уже год.

- Я счастлив и очень рад за парней, - приводит Sky Sports слова Билича. - Мы стартовали с трех поражений на выезде, и сегодня должны были побеждать. Игра была не самой красивой, но команда заслужила три очка. Странно ощущать давление после трех игр, но таков современный футбол. Так я работаю уже целый год.