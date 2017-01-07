Славен Билич: "Пенальти стал повортным моментом в матче с "Сити"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич посетовал на пенальти после поражения от "Манчестер Сити" в матче 1/32 финала Кубка Англии (0:5). По его мнению, до одиннадцатиметрового "молотобойцы" играли хорошо.

- Пенальти стал поворотным моментом, потому что до него мы выглядели хорошо, - цитирует BBC Билича. - У нас был отличный шанс сравнять счет, но мы этого не сделали. "Вест Хэм" допустил ошибки и счет быстро стал 0:3 и игра закончилась, что меня растроило больше всего. Сегодня очень плохой день для нас. Мы не были достаточно хороши.