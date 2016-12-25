10:20 | ФУТБОЛ — Англия

Славен Билич: "Не собираюсь беречь Кэрролла"

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Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич подчеркнул, что в клубе следят за состоянием здоровья нападающего Энди Кэрролла, который в этом сезоне провел за "молотобойцев" восемь игр. При этом специалист отметил, что не намерен оберегать его больше, чем других футболистов.

- Мы следим за состоянием здоровья Кэрролла, но я не собираюсь его беречь, - приводит Tribal Football. - Безусловно, необходимо помнить о его травмах, но сейчас он чувствует себя хорошо. Он может повысить качество игры "Вест Хэма" и добавить нам уверенности.

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