Славен Билич: "Не собираюсь беречь Кэрролла"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич подчеркнул, что в клубе следят за состоянием здоровья нападающего Энди Кэрролла, который в этом сезоне провел за "молотобойцев" восемь игр. При этом специалист отметил, что не намерен оберегать его больше, чем других футболистов.

- Мы следим за состоянием здоровья Кэрролла, но я не собираюсь его беречь, - приводит Tribal Football. - Безусловно, необходимо помнить о его травмах, но сейчас он чувствует себя хорошо. Он может повысить качество игры "Вест Хэма" и добавить нам уверенности.