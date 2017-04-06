Славен Билич: "Не нужно скрывать, что "Вест Хэм" ведет борьбу за выживание"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич после матча 31-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (0:3) призвал болельщиков реально смотреть на положение команды. "Молотобойцы" потерпели пятое поражение подряд и опустились на 15-е место в турнирной таблице, опережая "Суонси", который идет в зоне вылета, на пять очков.

- "Арсенал" заслужил эту победу, - приводит ВВС слова Билича. - В первой половине мы играли хорошо. Защищались количеством и проводили отличные контратаки. Во втором тайме они взвинтили темп и смогли забить мяч. Хотели сохранить нули на табло и ничью как можно дольше и заставить "Арсенал" нервничать. Но вместо этого получили гол.

Конечно, мы ведем борьбу за выживание. Не нужно этого скрывать. Это не пессимизм, а реальное положение вещей. Я уже сказал футболистам, чтобы они забыли сегодняшний матч, потому что у нас впереди важные игры. Против "Суонси" в субботу мы будем бороться за сохранение прописки в премьер-лиге. Одна победа может изменить все и придать команде уверенность. Это ключевой момент.