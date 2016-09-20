12:59 | ФУТБОЛ — Англия

Славен Билич: "Не люблю говорить о контракте - полностью сконцентрирован на работе"

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Главный тренер "Вест Хэма"Славен Билич не подтвердил информацию о том, что руководство вело с ним переговоры о новом контракте, но приостановило их из-за неудачного старта в сезоне. За 5 туров в чемпионате Англии "молотобойцы" набрал всего 1 очко и занимают 18-е место в турнирной таблице. Нынешний контракт Билича рассчитан до 2018 года.

- Я не разговаривал с руководством о новом контракте, - цитирует Sky Sports Билича. - Вообще не люблю вести подобные разговоры. Я полностью сконцентрирован на тренировках и матчах. Всегда смотрю на свою работу так, будто мой контракт - это мои следующие несколько игр. Так было всегда и есть сейчас.

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