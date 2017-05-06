Славен Билич: "Мы заслужили победу над "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич после матча 36-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:0) выразил удовлетворение результатом встречи. Единственный гол в игре на 65-й минуте забил полузащитник Мануэль Ланцини. Это поражение стало для команды Маурисио Покеттино первым за девять победных поединков.

– Мы заслужили победу над "Тоттенхэмом", – приводит Tmw слова Билича. – Команда знала, что надо делать, и показала себя с лучшей стороны. Футболисты проявили характер, были сконцентрированы и играли качественно.