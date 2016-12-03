Славен Билич: "Моя вина, что "Вест Хэм" проиграл "Арсеналу"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич взял на себя ответственность за поражение от "Арсенала" в матче 15-го тура чемпионата Англии (1:5). Также он извинился перед фанатами и посетовал на большое количество травмированных футболистов.

- Чувствую разочарование и унижение, это моя вина, что "Вест Хэм" проиграл, - цитирует BBC Билича. - У нас есть хорошие моменты в игре, но мы не можем демонстрировать их в течение всех 90 минут. Мы часто теряем самообладание, особенно когда соперник забивает. Также у нас в лазарете восемь человек, а сегодня к ним прибавился еще один. Но я не хочу, чтобы это считали моим оправданием за сегодняшний результат. Хочу извиниться перед болельщиками и всеми, кто связан с "Вест Хэмом".

Конечно, я чувствую давление. Оно мне не нравится. Хотелось бы, чтобы его не было. Но давление не является проблемой. Нужно работать.