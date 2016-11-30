Славен Билич: "Моуринью удалили, потому что он чересчур хорошо пнул бутылку"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич с юмором отнесся к удалению наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в матче 13-го тура чемпионата Англии (1:1). По его словам, судья принял такое решение, потому что португальский специалист слишком хорошо ударил ногой по бутылке с водой.

- Если говорить откровенно, то это был хороший удар, - приводит Goal.com слова Билича. - Ему было нужно хуже пнуть ее, а так, удар получился очень приличным. Сочувствую ему из-за ситуации с Погба. Судья принял правильное решение, но с нашей позиции не было видно, что он симулировал.

Я сам неоднократно хотел пнуть бутылки, стоящие передо мной, но в последний момент опускал ногу. Несколько раз и меня удаляли на трибуны. Например, в игре с "Арсеналом" я слишком активно жестикулировал. Арбитр был сербом, поэтому понял, что я говорю, и удалил меня.

В Европе скамейки запасных находятся далеко, а в Англии они располагаются рядом друг с другом. Это красная зона. Мне нравится, что в премьер-лиге я не видел ни одной драки тренеров. Единственный конфликт, который возник за 15 лет, - между Моуринью и Венгером. Считаю, что мы неплохо держимся.