Славен Билич: "Меня не беспокоят слухи о приглашении Манчини в "Вест Хэм"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич не думает о слухах о возможной отставке. На этой неделе в СМИ появилась информация, что "молотобойцев" может возглавить Роберто Манчини. На данный момент "Вест Хэм" занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея всего 3 очка после 6 игр.

- Меня не беспокоят слухи о возможном приглашении Роберто Манчини в "Вест Хэм", - цитирует Sky Sports Билича. - Я очень рад быть здесь и работать. Мое внимание сконцентрировано на подготовке и только подготовке к матчам, анализе соперника и работе с игроками.