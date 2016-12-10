Славен Билич: "Любой тренер хотел бы подписать Старриджа"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич не стал исключать, что хотел бы видеть в своей команде нападающего "Ливерпуля" Дэниэла Старриджа. Ранее появлялись слухи, что форвард может покинуть "красных".

– Старридж большой талант, великолепный форвард, – цитирует Goal Билича. – У него замечательные данные, только травмы сдерживают его прогресс. Да, слухи связывают его с нами. Но и других игроков тоже. Чаще всего слухи не имеют никаких оснований. Но Старриджа в своей команде хотел бы видеть любой тренер.