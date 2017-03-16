20:19 | ФУТБОЛ — Англия

Славен Билич: "Лестер" получил то, что хотел, после увольнения Раньери"

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Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич в преддверии матча 29-го тура чемпионата с "Лестером" подчеркнул, что до сих пор считает увольнение Клаудио Раньери не лучшей идеей. При этом специалист уверен в том, что руководство "лис" добилось желаемого результата, сменив тренера.

- Я говорил о смене тренера "Лестера" пред матчем с "лисами". До сих пор не могу понять увольнение Раньери, - приводит ITV слова Билича. - Но если рассматривать это с точки зрения результатов, то они получили то, что хотели.

Мне по-прежнему кажется, что это была плохая идея. Раньери хорошо руководил командой, но это тренерская судьба. "Лестер" стал другим. В матче с "Севильей" они добились прекрасного результата.

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Материалы REN-TV

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