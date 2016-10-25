15:38 | ФУТБОЛ — Англия

Славен Билич: "Конте не хотел унизить "Манчестер Юнайтед"

0
0
0
1

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич считает, что главный тренер "Челси" Антонио Конте не хотел унизить "Манчестер Юнайтед", когда излишне эмоционально радовался четвертому забитому голу в матче чемпионата Англии между командами. Ранее наставник "МЮ" Жозе Моуринью заявил, что итальянец не должен был так бурно реагировать.

– Я знаю, что подумал Моуринью, – цитирует Sky Sports Билича. – Но лично я считаю, что Конте не хотел унизить "МЮ". Он просто хотел, чтобы болельщики продолжали поддерживать команду, подзадорил их.

0
0
0
1

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Эрмин

Абсолютная дикость. Что значит "излишне радовался" ?Он же не финн и не эстонец.

16:01

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ