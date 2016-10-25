Славен Билич: "Конте не хотел унизить "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич считает, что главный тренер "Челси" Антонио Конте не хотел унизить "Манчестер Юнайтед", когда излишне эмоционально радовался четвертому забитому голу в матче чемпионата Англии между командами. Ранее наставник "МЮ" Жозе Моуринью заявил, что итальянец не должен был так бурно реагировать.

– Я знаю, что подумал Моуринью, – цитирует Sky Sports Билича. – Но лично я считаю, что Конте не хотел унизить "МЮ". Он просто хотел, чтобы болельщики продолжали поддерживать команду, подзадорил их.