Славен Билич: "Китайские клубы не заваливали предложениями "Вест Хэм" по Кэрроллу"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич подтвердил, что зимой в чемпионат Китая мог переехать нападающий команды Энди Кэрролл. Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего футболиста были заинтересованы "Тяньцзинь Цюаньцзянь", "Хэбэй Фортун" и "Шаньдун Лунэн", но лондонцы отклонили все предложения по игроку.

– Насколько мне известно, представители китайских клубов просматривали одних наших футболистов, а влюбились в Кэрролла, – цитирует Goal.com Билича. – Тем не менее, стороны не изъявляли желание прекращать сотрудничество. Нас не заваливали предложениями из Поднебесной, так что мы с Кэрроллом спокойно воспринимали происходящее.