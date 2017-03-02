16:58 | ФУТБОЛ — Англия

Славен Билич: "Китайские клубы не заваливали предложениями "Вест Хэм" по Кэрроллу"

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Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич подтвердил, что зимой в чемпионат Китая мог переехать нападающий команды Энди Кэрролл. Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего футболиста были заинтересованы "Тяньцзинь Цюаньцзянь", "Хэбэй Фортун" и "Шаньдун Лунэн", но лондонцы отклонили все предложения по игроку.

– Насколько мне известно, представители китайских клубов просматривали одних наших футболистов, а влюбились в Кэрролла, – цитирует Goal.com Билича. – Тем не менее, стороны не изъявляли желание прекращать сотрудничество. Нас не заваливали предложениями из Поднебесной, так что мы с Кэрроллом спокойно воспринимали происходящее.

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Материалы REN-TV

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