Славен Билич: "Кэрролл поступил храбро, когда на него навели пистолет"

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Славен Билич поддержал нападающего своей команды Энди Кэрролла, на которого напали вооруженные грабители. Форварду удалось скрыться с места происшествия.

– Энди поступил храбро, на него навели пистолет и требовали часы, а он нажал на педаль газа, не собираясь им ничего отдавать, – приводит The Guardian слова Билича. – Для меня это смелый поступок.

Напомним, что Кэрролл смог добраться до клубной базы, откуда на место происшествия были вызваны правоохранительные органы.