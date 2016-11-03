16:29 | ФУТБОЛ — Англия

Славен Билич: "Кэрролл поступил храбро, когда на него навели пистолет"

0
0
0

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Славен Билич поддержал нападающего своей команды Энди Кэрролла, на которого напали вооруженные грабители. Форварду удалось скрыться с места происшествия.

– Энди поступил храбро, на него навели пистолет и требовали часы, а он нажал на педаль газа, не собираясь им ничего отдавать, – приводит The Guardian слова Билича. – Для меня это смелый поступок.

Напомним, что Кэрролл смог добраться до клубной базы, откуда на место происшествия были вызваны правоохранительные органы.

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ