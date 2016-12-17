Славен Билич: "Кэрролл - как коробка конфет из фильма "Форрест Гамп"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич готов доверить место в стартовом составе форварду команды Энди Кэрроллу в матче 17-го тура чемпионата Англии против "Халл Сити", сообщает Express. Хорватский специалист сравнил игрока с коробкой конфет и отметил, что никогда не знаешь, как покажет себя этот футболист.

– Он здоров, хорошо выглядит на тренировках, и я не вижу проблем в том, чтобы поставить его в состав, – цитирует Express Билича. – Можно сказать, что он как коробка конфет в фильме "Форрест Гамп" – вы никогда не знаете, как сыграет Кэрролл, пока не выпустите его на поле.

На данный момент "Вест Хэм" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата. 27-летний форвард сыграл в текущем сезоне 7 матчей во всех турнирах и забил один мяч.