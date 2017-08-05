Славен Билич: "Чтобы конкурировать с топ-клубами, "Вест Хэм" должен совершать меньше ошибок"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич после товарищеской встречи с "Манчестер Сити" (0:3) отметил, что его впечатлило качество игры "горожан". Специалист подчеркнул, что "молотобойцы" проиграли из-за собственных ошибок.

– Темп и качество игры "Манчестер Сити" на очень высоком уровне, – цитирует клубная пресс-служба Билича. – Сегодня это было заметно. Когда мы ошибались, они моментально нас за это наказывали. Если наша команда хочет конкурировать с топ-клубами, нас должны обходить травмы, мы должны показывать свой лучший футбол и меньше ошибаться. Тем не менее я не разочарован. Это часть нашей предсезонной подготовки.