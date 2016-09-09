Славен Билич: "Бакка летом ждал предложений от "Арсенала" и "Атлетико"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич рассказал, кого его клуб хотел приобрести в летнее трансферное окно. "Молотобойцы" еще год назад планировали купить Симоне Дзадзу у "Ювентуса", но трансфер удалось совершить только этим летом.

- В списке интересов "Вест Хэма" были Ляказетт, Дзадза, Бакка и Батшуайи, но я знал, что будет трудно купить их, - цитирует MilanNews Билича. - Мы хотели Дзадзу еще в сентябре прошлого года, но "Ювентус" не хотел продавать его, поэтому мы обратили внимание на Ляказетта, а затем на Бакку, но для колумбийца наш клуб не был приоритетом. Он ждал предложений от "Арсенала или "Атлетико", а затем и вовсе решил остаться в "Милане". Тем не менее, "Вест Хэм" доволен, так как заполучил Дзадзу, который был нашим первым выбором год назад.