Sky Sports показал перепалку Моуринью и Погба на тренировке "МЮ"

Нарастает напряжение в отношениях между главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и полузащитником команды Полем Погба. Во время сегодняшней утренней тренировки между двумя сторонами случилась перепалка, которая попала в объективы Sky Sports.
Погба подбежал к Моуринью, чтобы поздороваться, однако тот отказался поприветствовать игрока и что-то ему высказал. Поведение Моуринью ошарашило игрока.
JUST IN! 😳– Sky Sports News (@SkySportsNews) 26 сентября 2018 г.
Frosty footage just in from @ManUtd's training session between Paul Pogba and Jose Mourinho… ❄️
What has been said between the pair this morning? 👀 pic.twitter.com/nRiTEgDJlH
После вылета "Манчестер Юнайтед" от "Дерби" (2:2, пенальти - 7:8) португальский тренер заявил, что Погба больше не будет вице-капитаном команды.
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