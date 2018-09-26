Sky Sports показал перепалку Моуринью и Погба на тренировке "МЮ"

Нарастает напряжение в отношениях между главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и полузащитником команды Полем Погба. Во время сегодняшней утренней тренировки между двумя сторонами случилась перепалка, которая попала в объективы Sky Sports.

Погба подбежал к Моуринью, чтобы поздороваться, однако тот отказался поприветствовать игрока и что-то ему высказал. Поведение Моуринью ошарашило игрока.

JUST IN! 😳



Frosty footage just in from @ManUtd's training session between Paul Pogba and Jose Mourinho… ❄️



What has been said between the pair this morning? 👀 pic.twitter.com/nRiTEgDJlH – Sky Sports News (@SkySportsNews) 26 сентября 2018 г.

После вылета "Манчестер Юнайтед" от "Дерби" (2:2, пенальти - 7:8) португальский тренер заявил, что Погба больше не будет вице-капитаном команды.