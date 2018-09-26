16:31 | Футбол — Англия

Sky Sports показал перепалку Моуринью и Погба на тренировке "МЮ"

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Нарастает напряжение в отношениях между главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и полузащитником команды Полем Погба. Во время сегодняшней утренней тренировки между двумя сторонами случилась перепалка, которая попала в объективы Sky Sports.

Погба подбежал к Моуринью, чтобы поздороваться, однако тот отказался поприветствовать игрока и что-то ему высказал. Поведение Моуринью ошарашило игрока.

После вылета "Манчестер Юнайтед" от "Дерби" (2:2, пенальти - 7:8) португальский тренер заявил, что Погба больше не будет вице-капитаном команды.

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