Sky Sports: "Халл Сити" не вылетит из чемпион-лиги, но и не поднимется выше

Авторитетный портал Sky Sports опубликовал прогноз на оставшуюся часть сезона в чемпион-лиге. По оценкам экспертов, вероятность вылета "Халл Сити" под руководством Леонида Слуцкого невысока - примерно 6 процентов. По данному показателю клуб располагается в середине турнирной таблицы. Вероятность выхода, впрочем, тоже крайне мала - всего 1 процент на первое место, два процента - на попадание в топ-2 и 11 процентов - на финиш в шестерке сильнейших, дающий право участия в стыковых матчах.

Данные цифры ставят "Халл Сити" ориентировочно на 14-е место. На данный момент клуб идет только двадцатым.

Наибольшая вероятность выхода в премьер-лигу - у "Вулверхэмптона" и "Шеффилд Юнайтед", в "стыки" попадут "Престон", "Ноттингем Форест", "Лидс" и "Дерби". А вылетят, скорее всего, "Бертон", "Рединг" и "Бирмингем".