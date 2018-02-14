Sky и BT заплатят 6 миллиардов долларов за показ чемпионата Англии

Британские компании Sky и BT заплатят 4,46 миллиарда фунтов стерлингов (более 6 миллионов долларов) за права на телетрансляцию матчей чемпионата Англии. Сделка рассчитана на три года, начиная с сезона-2019/20.

Sky за телетрансляции выложит 4,96 миллиарда долларов, ВТ - 1,2 миллиарда долларов. Матчи между компаниями будут распределены пропорционально. Кроме того, у преьмер-лиги остаются права еще на 40 игр, которые будут проданы другим вещателям. Средняя стоимость одной игры - 13 миллионов долларов.

Общая сумма сделки уступает той, которую BT и Sky заплатили по предыдущему контракту. Права на трансляции с 2015 по 2018 годы были проданы за 7,13 миллиарда долларов.