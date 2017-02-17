Скоулз уверен, что "Манчестер Юнайтед" нужно подписать Гризманна

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз уверен в том, что манкунианцам необходимо подписать нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. По его словам, это обусловлено тем, что молодежь "Красных дьяволов" не справляется со своими задачами.

- На "Манчестер Юнайтед" всегда оказывается давление, клубу необходимо выигрывать чемпионат Англии и Лигу чемпионов, - приводит So Foot слова Скоулза. - И если есть возможность подписать Гризманна, то почему бы не сделать это? Нужно задуматься об этом, принимая во внимание тот факт, что молодые футболисты "Красных дьяволов" не показывают необходимого уровня игры.