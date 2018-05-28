Скоулз призвал "Манчестер Юнайтед" приобрести Бэйла

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" считает, что "красные дьяволы" должны приобрести нападающего "Реала" Гарета Бэйла. 28-летний валлиец намекнул, что может покинуть "Королевский клуб" после финального матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1).

– Надеюсь, что Бэйл перейдет в "Манчестер Юнайтед", – приводит слова Скоулза The Sun. – Каждый болельщик нашей команды хотел бы видеть его в клубе, ведь он обладает прекрасными способностями, огромным талантом и забивает исключительные голы.

В минувшем сезоне Бэйл принял участие в 43 матчах, забив 24 гола.