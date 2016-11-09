Скоулз может возглавить молодежную команду "Манчестер Юнайтед"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз может возглавить молодежную команду (игроки до 23 лет) клуба, информирует Daily Mail. На данный момент он работает на телевидении, но готов оставить эту деятельность ради работы в "МЮ". Отмечается, что руководство клуба, которое ищет подходящего кандидата вместо Уоррена Джойса, готово начать переговоры с 41-летним Скоулзом. Напомним, что он завершил карьеру в 2013 году.