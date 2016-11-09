Скоулз может возглавить молодежную команду "Манчестер Юнайтед"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз может возглавить молодежную команду (игроки до 23 лет) клуба, информирует Daily Mail. На данный момент он работает на телевидении, но готов оставить эту деятельность ради работы в "МЮ". Отмечается, что руководство клуба, которое ищет подходящего кандидата вместо Уоррена Джойса, готово начать переговоры с 41-летним Скоулзом. Напомним, что он завершил карьеру в 2013 году.
Ботаникум
"Рыжик" - персонаж не попсовый, настоящий носитель духа и традиций "МЮ" и САФ. На поле это был настоящий боец и труженик. Переживающему трудные времена "МЮ" НУЖНЫ СВОИ ПРАВИЛЬНЫЕ воспитанники! Хотел бы, чтобы Пол с его опытом ПОБЕД попробовал свои силы на тренерском поприще в родном клубе и именно с молодёжью - у него есть харизма. Пожелаю Полу УДАЧИ!!!
19:12