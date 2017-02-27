Скончался бывший нападающий "Эвертона" Алекс Янг

Бывший нападающий "Эвертона" и сборной Шотландии Алекс Янг скончался в возрасте 80 лет, информирует пресс-служба клуба. В составе "ирисок" он провел 273 матча, в которых забил 87 голов. Янг становился чемпионом Англии в 1963 году, также побеждал в Кубке и Суперкубке Англии, Кубке Шотландии, дважды – в чемпионате Шотландии и дважды выигрывал Кубок шотландской лиги.

– Мы все скорбим. Нам будет очень сильно его не хватать, – отметил сын Алекса Янга. – Он умер в маленькой больнице рядом с Эдинбургом. Последние несколько недель отец болел. Он сражался изо всех сил. Он любил "Эвертон" ис удовольствием ходил на родной стадион. Отец всегда говорил, что посещение "Гудисон Парк" – это все равно что поход в церковь.