Скаут "Арсенала" постарается склонить Венгера к покупке Обамеянга. Жиру может стать частью сделки

Скаут "Арсенала" Свен Мислинтат попытается убедить главного тренера команды Арсена Венгера в целесообразности подписания контракта с 28-летним нападающим дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмериком Обамеянгом, сообщает Telegraph. Глава службы по подбору кадров английского клуба ранее работал в немецкой команде и принимал участие в подписании "шмелями" контракта с габонским форвардом.

Утверждается, что Мислинтат рассматривает Обамеянга в качестве замены Алексису Санчесу, чей контракт с "Арсеналом" истекает летом 2018 года. Впрочем, 29-летний чилиец может покинуть Лондон уже в зимнее трансферное окно. Главным претендентом на него называется "Манчестер Юнайтед".

По информации издания, переходу может помешать негативная репутация Обамеянга, который в этом сезоне дважды выводился из состава команды по дисциплинарным причинам. Вместе с тем, рассматривается вариант, при котором "Арсенал" включит в сделку по переходу африканского нападающего 31-летнего форварда Оливье Жиру.