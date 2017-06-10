Скаут "Арсенала": "Аршавин талантливее, чем нынешний Головин"

Скаут "Арсенала" по Восточной Европе Павел Кучеров в интервью "СЭ" подчеркнул, что полузащитник ЦСКА Александр Головин не достиг уровня бывшего хавбека "канониров" Андрея Аршавина. Он также добавил, что вариант выкупа Головина с последующей арендой в армейской команде возможен.

– Чем Головин отличается от Андрея Аршавина? - вопрос Кучерову.

– Тот Аршавин – футболист совершенно другого уровня, которого Головин еще не достиг. Он талантливее, чем нынешний Александр. На данный момент, повторю, хавбек ЦСКА не может помочь лидирующим клубам АПЛ.

– Возможен вариант выкупа Головина "Арсеналом" с последующей арендой в армейской команде?

– Это правильная позиция топ-клуба, который хочет купить такого футболиста и постепенно вырастить его для себя. Только такой подход может дать шанс россиянину заиграть в английской премьер-лиге. Впрочем, если "Арсенал" на это пойдет, то не считаю правильным оставлять футболиста в российском чемпионате и ЦСКА. Там он не будет прогрессировать так, как в Англии или Германии. Ему точно надо переходить в чемпионат другого уровня и напряжения, где можно сделать шаг к клубу, который приобретет на него права.

– Если порассуждать, с кем бы Головину пришлось конкурировать в "Арсенале"?

– Алексис Санчес, которого мы видели во вчерашнем товарищеском матче Россия – Чили. Там есть и очень скоростные и мощные английские ребята, так что конкурентов достаточно. Думаю, речь идет о самом Головине и уровне его технического, тактического и, самое главное, физического развития. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью с Павлом Кучеровым // Разрешат ли Головину играть за "Арсенал"? Объясняем // Головин и "Арсенал": Саша, решайся