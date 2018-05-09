17:02 | Футбол — Англия

"Сити" представил домашнюю форму на сезон-2018/19. В ней команда сыграет уже сегодня


"Манчестер Сити" на своем официальном сайте представил домашний комплект формы на сезон-2018/19. Впервые команда сыграет в новой форме уже сегодня - в перенесенной игре 31-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном".

Футболка выполнена в классических для "Сити" голубых цветах с чуть более темными рукавами. На них в свою очередь нанесены синие полоски разной длины. Также на майке присутствует черная пуговица. 

Матч "Манчестер Сити" - "Брайтон" начнется в 22.00 по московскому времени. 

 

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