"Сити" представил домашнюю форму на сезон-2018/19. В ней команда сыграет уже сегодня

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте представил домашний комплект формы на сезон-2018/19. Впервые команда сыграет в новой форме уже сегодня - в перенесенной игре 31-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном".

Футболка выполнена в классических для "Сити" голубых цветах с чуть более темными рукавами. На них в свою очередь нанесены синие полоски разной длины. Также на майке присутствует черная пуговица.



Матч "Манчестер Сити" - "Брайтон" начнется в 22.00 по московскому времени.