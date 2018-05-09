"Сити" представил домашнюю форму на сезон-2018/19. В ней команда сыграет уже сегодня

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте представил домашний комплект формы на сезон-2018/19. Впервые команда сыграет в новой форме уже сегодня - в перенесенной игре 31-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном".
Футболка выполнена в классических для "Сити" голубых цветах с чуть более темными рукавами. На них в свою очередь нанесены синие полоски разной длины. Также на майке присутствует черная пуговица.
Матч "Манчестер Сити" - "Брайтон" начнется в 22.00 по московскому времени.
The new 2018/19 #mancity home kit is revealed! 🔵 pic.twitter.com/kNUNE1btfw– Manchester City (@ManCity) 9 мая 2018 г.