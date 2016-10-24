Сиссоко может быть дисквалифицирован на несколько матчей

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила полузащитника "Тоттенхэма" Муссу Сиссоко в агрессивном поведении в матче 9-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (0:0). На 79-й минуте гостевой встречи форвард лондонского клуба ударил локтем в лицо хавбека хозяев Гарри Артера. Эпизод остался незамеченным бригадой арбитров.

Футбольная ассоциация завела дело, основываясь на видеоповторе. Сиссоко принес игроку "Борнмута" извинения за случившийся эпизод. Артер отметил, что не держит зла на Сиссоко. По информации издания, француз может быть дисквалифицирован на несколько матчей.