Синиша Михайлович: "Раньери? Футболистам "Лестера" нужно дать поиграть без тренера, посмотрим, как им это понравится"

Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович выразил сожаление в связи с отставкой наставника "Лестера" Клаудио Раньери. Ранее сообщалось, что ветераны команды настояли на отставке итальянского специалиста.

– К сожалению, даже в Англии научились плохим итальянским привычкам, – цитирует Football Italia Михайловича. – В футболе нет никакой благодарности или признательности. Клаудио – мой друг и великолепный тренер. "Лестер" должен поставить памятник в его честь.

Слухи о том, что игроки настояли на отставке Раньери? Невероятно! Им нужно дать поиграть без тренера. Посмотрим, как им это понравится...

Конец сказки. "Лестер" уволил Раньер //

СМИ: Варди и Шмейхель были в числе игроков, которые настаивали на отставке Раньери //

Дони: "Раньери получил то, чего заслуживал" //

Жозе Моуринью: "Три моих чемпионских титула не сравнятся с одним, который завоевал Раньери" //

Решение об увольнении Раньери было принято до матча с "Севильей"