Синиша Михайлович: "Раньери? Футболистам "Лестера" нужно дать поиграть без тренера, посмотрим, как им это понравится"

Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович выразил сожаление в связи с отставкой наставника "Лестера" Клаудио Раньери. Ранее сообщалось, что ветераны команды настояли на отставке итальянского специалиста.
– К сожалению, даже в Англии научились плохим итальянским привычкам, – цитирует Football Italia Михайловича. – В футболе нет никакой благодарности или признательности. Клаудио – мой друг и великолепный тренер. "Лестер" должен поставить памятник в его честь.
Слухи о том, что игроки настояли на отставке Раньери? Невероятно! Им нужно дать поиграть без тренера. Посмотрим, как им это понравится...
Конец сказки. "Лестер" уволил Раньер //
СМИ: Варди и Шмейхель были в числе игроков, которые настаивали на отставке Раньери //
Дони: "Раньери получил то, чего заслуживал" //
Жозе Моуринью: "Три моих чемпионских титула не сравнятся с одним, который завоевал Раньери" //
Решение об увольнении Раньери было принято до матча с "Севильей"