18:13 | ФУТБОЛ — Англия

Симпсон продлил контракт с "Лестером"

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Защитник Дэнни Симпсон подписал новый контракт с "Лестером". Как сообщает пресс-служба английского клуба, новое соглашение рассчитано на три года. 29-летний англичанин с 2014 года выступает за "лис", в стан которых перебрался из "Куинз Парк Рейнджерс". 

- Я на седьмом небе от счастья, - признался Симпсон. - Уже два года играю за "Лестер" и хочу продолжать. Мне потребовалось некоторое время, чтобы пробиться в основу.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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EstMaza

Если Гомер, то это ПОБЕДА.

18:21

баламошка

С Симпсонами нужно продлевать контракт не глядя.

18:19

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