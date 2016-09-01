Симпсон продлил контракт с "Лестером"

Защитник Дэнни Симпсон подписал новый контракт с "Лестером". Как сообщает пресс-служба английского клуба, новое соглашение рассчитано на три года. 29-летний англичанин с 2014 года выступает за "лис", в стан которых перебрался из "Куинз Парк Рейнджерс".
- Я на седьмом небе от счастья, - признался Симпсон. - Уже два года играю за "Лестер" и хочу продолжать. Мне потребовалось некоторое время, чтобы пробиться в основу.
SIGNED: @dannysimpson is the latest #lcfc star to commit to a new Foxes contract! https://t.co/4cSnexCy1y ✍ pic.twitter.com/PhlldddAH8– Leicester City (@LCFC) 1 сентября 2016 г.
EstMaza
Если Гомер, то это ПОБЕДА.
18:21
баламошка
С Симпсонами нужно продлевать контракт не глядя.
18:19