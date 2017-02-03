Симоне Дзадза: "Я на 99 процентов виноват в том, что не адаптировался в "Вест Хэме"

Нападающий "Валенсии" Симоне Дзадза объяснил, почему ему не удалось закрепиться в "Вест Хэме". Прошлым летом "Ювентус" отдал его в аренду лондонцам, но там в премьер-лиге Дзадза провел всего пять матчей, а потом перешел в испанский клуб.

– Когда я понял, что нужно уходить из "Ювентуса", решил попробовать свои силы за границей, – цитирует Gazzetta dello Sport Дзадзу. – "Вест Хэм" был одной из команд, в которую я хотел попасть больше всего. Но не смог быстро освоиться там по многим причинам: из-за культуры, окружения, питания, тренировок. Я не хочу представить себя жертвой. Просто пытаюсь объяснить, почему все так сложилось. Никого не осуждаю. На 99 процентов это моя вина, потому что я не смог адаптироваться. Мне хотелось этого, но я человек привычки и оказался потерянным.