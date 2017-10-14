Симоне Дзадза: "Встретил свою подругу благодаря Морате"

Нападающий "Валенсии" Симоне Дзадза отметил, что его кумиром является Марко ван Бастен. Кроме того, итальянец признался, что сильно дружит с нападающим "Челси" Альваро Моратой.

- Моим кумиром является Марко ван Бастен, - приводит Fox Sports Italia слова Дзадзы. - Эту любовь мне привил мой отец, который был буквально одержим этим нападающим.

Альваро Мората для меня как брат. Мы часто общаемся. Дружба родилась, когда он играл за "Ювентус", а я сидел на скамейке запасных. Фактически я встретил свою подругу Чиару благодаря Альваро и его жене. Было сложно ее добиться, но сейчас мы влюблены друг в друга.