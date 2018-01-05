Симеоне летом может возглавить "Челси"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне летом может перебраться в "Челси", утверждает The Times. Сейчас "синими" руководит Антонио Конте, который покинет команду в конце сезона из-за разногласий с руководством по трансферным вопросам.

Нынешний контракт 47-летнего аргентинца с мадридцами рассчитан до 2020 года. Он работает с командой с 2011 года. Под его руководством "матрасники" провели 344 матча во всех турнирах, в которых одержали 213 побед и 75 раз сыграли вничью.

"Челси" на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, оставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 16 очков.