Сильвио Пальяри: "У Габбьядини были предложения из Германии и Франции"

Агент нападающего Маноло Габбьядини Сильвио Пальяри отметил, что переговоры по переходу игрока из "Наполи" в "Саутгемптон" были непростыми. Английский клуб приобрел его за 20 миллионов евро.

– Конечно, переговоры начались не несколько дней назад, – цитирует Calcionapoli Пальяри. – Мы встречались со скаутами "Саутгемптона" еще летом. Тогда не было подходящих экономических условий, чтобы осуществить сделку, и "Наполи" заблокировал трансфер. Зимой контакты возобновились. Я понял, что "Саутгемптон" очень хочет заполучить Габбьядини, поэтому мы согласились. Когда в "Наполи" пришел Паволетти, стало ясно, что для Маноло места в команде не будет. Но он работал до конца, будучи профессионалом. Был интерес из Франции и Германии, но мы выбрали тот клуб, который больше хотел его заполучить.