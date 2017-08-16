Сигурдссон в "Эвертоне" будет зарабатывать более 100 тысяч фунтов в неделю

Полузащитник "Суонси" Гильфи Сигурдссон, который в ближайшее время должен стать игроком "Эвертона", будет зарабатывать в клубе из Ливерпуля более 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю, утверждает Daily Mail. Предполагается, что соглашение с хавбеком будет рассчитано на пять лет. Сегодня 27-летний исландец должен пройти медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что стороны договорились о трансфере. Сумма сделки составит около 45 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что футболист выступает за "лебедей" с 2014 года. В минувшем сезоне Сигурдссон провел в составе клуба 40 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 13 голевых передач.