Сигурдссон перешел в "Эвертон"

Полузащитник "Суонси" Гильфи Сигурдссон стал игроком "Эвертона", сообщает пресс-служба ливерпульского клуба. 27-летний исландец подписал пятилетний контракт.

Этот трансфер стал рекордным для клуба. По информации СМИ, сумма сделки составила около 45 миллионов фунтов стерлингов. Напомним, что футболист выступал за "Суонси" с 2014 года. В минувшем сезоне Сигурдссон провел в составе клуба 40 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 13 голевых передач.