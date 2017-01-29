Швайнштайгер забил первый гол в сезоне ударом через себя

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер в матче 1/16 финала Кубка Англии с "Уиганом" отметился первым голом в сезоне. На 81-й минуте немец отличился ударом через себя, тем самым записав на свой счет второй гол за "красных дьяволов" за два сезона.

Напомним, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью отправил чемпиона мира в составе сборной Германии в молодежную команду, заявив, что не рассчитывает на него. В начале 2017 года португалец сообщил о решении предоставить Швайнштайгеру шанс проявить себя.